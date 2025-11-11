На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
80 треков Паши Техника исчезли со стримингов

The Flow: 80 треков Паши Техника удалили со стримингов из-за спора о роялти
techniquepashaa84/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Со стриминговых платформ удалили около 80 треков Паши Техника — в основном совместные работы с Metox и релизы в рамках группы «Каптерка». Об этом сообщает сайт The Flow в Telegram-канале.

Причиной стали споры между наследниками артиста и его бывшим менеджером по поводу авторских отчислений.

Накануне экс-супруга Техника, Ева Карицкая, заявила, что при жизни рэпер подписал контракт с лейблом А+, получив аванс. Согласно договору, 30% роялти должны были доставаться менеджеру Марку Яровному. После кончины Техника его семья — сын и родители — начали переговоры с лейблом и менеджером о передаче этих средств. Однако, когда родственники не получили деньги, Карицкая обвинила Яровного в возможном присвоении части доходов и пригрозила временно убрать треки бывшего мужа с площадок.

Тем не менее, она выразила желание убрать только «идиотские» песни Техника с Metox и Маркусом. Metox, в свою очередь, уточнил, что треки с Техником не выпускались через лейбл А+, поэтому роялти шли наследникам. В ответ на это музыкант решил переписать свои композиции.

«В ближайшее время два альбома «Каптерки» и «Кипатяльник» будут перезаписаны без участия Паши. С новыми куплетами и треками, которые не вошли в финальную версию в 2022 году», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что Газманова обрадовала внезапная волна славы среди молодежи.

