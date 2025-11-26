На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фанаты готовы заплатить миллион бывшей жене Техника за релиз альбома

Поклонники борются за выход последнего альбома Паши Техника с его бывшей женой
true
true
true
close
techniquepashalive/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Фанаты Паши Техника (Ивлева) организовали сбор 1 млн рублей, чтобы расплатиться с бывшей женой артиста Евой Карицкой о выпуске его последнего альбома «5 минут до итогов». Об этом сообщает Telegram-канал «База».

Релиз планирует выпустить музыкант Савелий, который работает под псевдонимом Southwest Mafia. Пластинка включает 30 треков, работа над которыми длилась почти три года и была завершена еще при жизни музыканта.

Савелий утверждает, что интерес к проекту проявили сразу несколько музыкальных лейблов, в том числе A+, с которым сотрудничал Техник. Однако для релиза необходимо согласие Евы Карицкой, которая контролирует авторские права на творчество рэпера.

По словам поклонника, бывшая жена рэпера выдвинула условия: выплатить ей 1 050 000 рублей (из них 250 тыс. рублей предназначаются музыканту, а 800  тыс. рублей — ей) и установить пропорцию роялти 70 % — ей, 30 % — автору.

Савелий отказался от этих условий, подчеркнув, что вложил в альбом много сил и времени и должен обеспечивать двоих детей. После того, как переговоры зашли в тупик, поклонники Паши Техника запустили сбор 1 млн рублей для передачи Карицкой. В то же время судьба альбома «5 минут до итогов» по-прежнему неизвестна.

Ранее сообщалось, что Трэвис Скотт хочет выступить в «Лужниках» за рекордные $8 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами