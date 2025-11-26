Фанаты готовы заплатить миллион бывшей жене Техника за релиз альбома

Поклонники борются за выход последнего альбома Паши Техника с его бывшей женой

Фанаты Паши Техника (Ивлева) организовали сбор 1 млн рублей, чтобы расплатиться с бывшей женой артиста Евой Карицкой о выпуске его последнего альбома «5 минут до итогов». Об этом сообщает Telegram-канал «База».

Релиз планирует выпустить музыкант Савелий, который работает под псевдонимом Southwest Mafia. Пластинка включает 30 треков, работа над которыми длилась почти три года и была завершена еще при жизни музыканта.

Савелий утверждает, что интерес к проекту проявили сразу несколько музыкальных лейблов, в том числе A+, с которым сотрудничал Техник. Однако для релиза необходимо согласие Евы Карицкой, которая контролирует авторские права на творчество рэпера.

По словам поклонника, бывшая жена рэпера выдвинула условия: выплатить ей 1 050 000 рублей (из них 250 тыс. рублей предназначаются музыканту, а 800 тыс. рублей — ей) и установить пропорцию роялти 70 % — ей, 30 % — автору.

Савелий отказался от этих условий, подчеркнув, что вложил в альбом много сил и времени и должен обеспечивать двоих детей. После того, как переговоры зашли в тупик, поклонники Паши Техника запустили сбор 1 млн рублей для передачи Карицкой. В то же время судьба альбома «5 минут до итогов» по-прежнему неизвестна.

