«Готов стать Дедом Морозом»: Витас существенно подешевел в России

Mash: певец Витас снизил стоимость своих выступлений в РФ почти на 2 млн рублей
Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Певец Витас (настоящее имя — Виталий Грачев) снизил стоимость своих выступлений в России перед новогодними корпоративами на 1,8 млн рублей. Об этом сообщает Mash.

Грачев уменьшил стоимость концертов с 5,3 млн рублей до 3,5 млн рублей, а также добавил услугу аниматора: он готов нарядиться Дедом Морозом, спеть песню «Расскажи, Снегурочка, где была?», организовать хоровод и раздать подарки детям.

Витас также не требует особых условий для выступлений. Ему нужен трансфер из аэропорта до места проведения мероприятия на минивэне, гримерка для него и его команды с зеркалами, качественным освещением, вешалками для костюмов и отпаривателями. Также артист просит обеспечить воду (газированную и негазированную), чай, кофе, сахар, молоко или сливки, бутерброды, фрукты и шоколад. Кроме того, ему необходимы салаты и горячие блюда.

При этом, согласно Mash, Грачев готовится выступать в двух странах: России и Китае. В Китае, где он по-прежнему пользуется популярностью, а стоимость его выступлений там начинается от 8 млн рублей.

Ранее Долиной предрекли снижение гонораров.

