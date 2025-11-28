На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юлия Пересильд поставила себе жесткий запрет на фильмы про космос

Актриса Пересильд заявила, что полетела на МКС ради детей с ДЦП
Максим Блинов/РИА Новости

Актриса Юлия Пересильд рассказала о съемках фильмов о космосе. Она стала гостьей нового выпуска шоу «Кстати» на VK Видео.

Она отметила, что в готовящемся к выходу фильме Евгения Сангаджиева «Космическая собака Лида» один из самых интересных и сложных сценариев, которые артистка вообще читала.

Сюжет разворачивается в 2000 году — 13-летний Игорь живет с мамой, отчимом и вернувшейся из космоса собакой Лидой, которую мальчику подарил его отец-космонавт. В ночь, когда Игорь сбегает из дома, с помощью собаки он встречает 40-летнего самого себя из будущего и отправляется в собственной компании на Байконур, чтобы спасти отца.

«Я сначала, конечно, подумала, надо ли мне соглашаться на эту историю. На тему космоса я поставила себе жесткий запрет. Но там был Сангаджиев и Ткачук — дело в том, что мы с Женей однокурсники. Мы ученики мастера Олега Львовича Кудряшова», — объяснила она.

Кроме того, Пересильд рассказала, как согласилась на съемки в космической драме «Вызов». Она напомнила про свой музыкальный арт-рок проект «Мандрагора» и фонд «Галчонок», где актриса помогает детям со сложными заболеваниями.

«Я занимаюсь с детьми с ДЦП. И мне, конечно, действительно хотелось их вдохновить на то, что невозможное возможно», — объяснила она свой полет на МКС.

Накануне сообщалось, что старшая дочь Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя зарабатывает в кино вдвое больше знаменитой матери.

Ранее суд закрыл дело против Юлии Пересильд после оплаты долга.

