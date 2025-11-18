Дочь Пересильд уже вдвое превосходит мать по доходам: «Даже Киркоров признает, что дорогая»

Старшая дочь Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя зарабатывает в кино вдвое больше знаменитой матери. Об этом сообщает издание «Вокруг ТВ».

По информации СМИ, юная актриса получила более 2 млн рублей за роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», а рекламный пост в ее социальных сетях сейчас стоит 420 тыс. рублей.

«Даже Филипп Киркоров, известный своей любовью к ярким и запоминающимся образам, признает, что 16-летняя актриса является «очень дорогой», — подчеркивает издание.

«Вокруг ТВ» также напоминает, что родной отец Анны — режиссер Алексей Учитель — «вставал в очередь», чтобы договориться о совместной работе с дочерью. Кроме того, родитель выражал опасения, что девочке «снесет башку» на фоне успеха. Однако сама Пересильд-младшая уверяла в обратном своих поклонников: она говорила, что заметно повзрослела за последнее время — научилась готовить, стала убирать за собой, и в целом стала чувствовать себя гораздо более самостоятельной.

Анна Пересильд получила известность после съемок в сериале «Слово пацана» 14-летнюю Айгуль, которая стала возлюбленной члена группировки «Универсам» Марата. Пересильд-младшая признавалась журналистам, что целовалась на съемках впервые в жизни.

