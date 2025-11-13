Суд закрыл дело против Юлии Пересильд после оплаты долга

Подрядчик отказался от иска против Юлии Пересильд после оплаты задолженности

Савеловский районный суд Москвы прекратил дело по иску ООО «Артвью» против Юлии Пересильд о взыскании задолженности по договору. Об этом стало известно благодаря Telegram-каналу столичных судов общей юрисдикции.

В иске говорилось, что звезда фильма «Вызов» не оплатила услуги компании: подготовку дизайн-проекта, изготовление и поставку мебели.

На заседании, которое состоялось 13 ноября 2025 года, истец отказался от иска, так как актриса погасила задолженность. Стороны также заключили соглашение об отсутствии претензий, урегулировав конфликт до суда.

Пересильд стала наиболее известна по фильму «Вызов». Картина снята на борту Международной космической станции (МКС). Пересильд побывала в космосе вместе с режиссером Климом Шипенко. Они вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма.

У актрисы есть двое детей от режиссера Алексея Учителя: Анна и Мария. Звезда в 2021 году рассказала, что рассталась с отцом девочек, однако не препятствует их общению.

Недавно дочь знаменитости Анна рассказывала в выпуске программы «Кино в деталях», что выплачивает зарплату своему дедушке Сергею Вяльцеву за работу водителем.

Ранее Козловский вспомнил, как боялся звонить Ярмольнику.