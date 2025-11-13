На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд закрыл дело против Юлии Пересильд после оплаты долга

Подрядчик отказался от иска против Юлии Пересильд после оплаты задолженности
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Савеловский районный суд Москвы прекратил дело по иску ООО «Артвью» против Юлии Пересильд о взыскании задолженности по договору. Об этом стало известно благодаря Telegram-каналу столичных судов общей юрисдикции.

В иске говорилось, что звезда фильма «Вызов» не оплатила услуги компании: подготовку дизайн-проекта, изготовление и поставку мебели.

На заседании, которое состоялось 13 ноября 2025 года, истец отказался от иска, так как актриса погасила задолженность. Стороны также заключили соглашение об отсутствии претензий, урегулировав конфликт до суда.

Пересильд стала наиболее известна по фильму «Вызов». Картина снята на борту Международной космической станции (МКС). Пересильд побывала в космосе вместе с режиссером Климом Шипенко. Они вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма.

У актрисы есть двое детей от режиссера Алексея Учителя: Анна и Мария. Звезда в 2021 году рассказала, что рассталась с отцом девочек, однако не препятствует их общению.

Недавно дочь знаменитости Анна рассказывала в выпуске программы «Кино в деталях», что выплачивает зарплату своему дедушке Сергею Вяльцеву за работу водителем.

Ранее Козловский вспомнил, как боялся звонить Ярмольнику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами