Playboy назвал 63-летнюю бразильянку самой сексуальной возрастной блогершей

Бразильянка Айви Мена стала самой сексуальной возрастной блогершей
ivy_mena1/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журнал Playboy назвал 63-летнюю бразильянку Айви Мену самой сексуальной блогершей старше 60 лет в мире. Об этом сообщает Gente.

Выбор был сделан южноафриканской редакцией журнала. По мнению редакции, Айви Мена воплощает в себе «уверенность, чувственность и неподвластность времени».

Айви была польщена признанием в своей возрастной группе.

«Я посвящаю этот титул всем женщинам в возрасте 40, 50, 60, 70 лет и старше. Когда вы любите и уважаете себя, все получается», — заявила она.

До того, как начать карьеру в соцсетях, Айви работала адвокатом по семейному праву, а после занимала руководящие должности в частных компаниях.

Накануне звезда «Дома-2» потратила более полумиллиона рублей, чтобы узнать об изменах мужа.

Ранее разыскиваемую из-за долга в 30 млн рублей блогершу-сексолога из Ярославля нашли на Пхукете.

