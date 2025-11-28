На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне назвали героинь Джоан Роулинг и Пушкина лучшими матерями в литературе

Россияне назвали Молли Уизли и Василису Егоровну идеальными матерями из книг
true
true
true
close
Warner Bros. Pictures

Россияне назвали героинь книг, которых считают лучшими матерями в литературе. Накануне Дня матери результатом соответствующего опроса поделились с «Газетой.Ru» книжный сервис Литрес, «Ростелеком» и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город».

Среди персонажей зарубежной литературы, по мнению респондентов, лучше всего образу идеальной матери соответствует Молли Уизли из серии книг о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг.

Ей отдали свой голос 51% пользователей. На второй строчке оказалась Муми-мама (43%) из цикла книг о Муми-троллях Туве Янссон, на третьей — еще одна героиня «поттерианы» Лили Поттер (40%). В топ-5 идеальных книжных мам также вошли героини русской классики — Василиса Егоровна Миронова (30%) из «Капитанской дочки» Александра Пушкина и графиня Ростова (15%) из «Войны и мира» Льва Толстого.

«Примеров идеальных матерей в литературе немало, объединяет их то, что они бесконечно верят в своих детей и готовы отстаивать их, чего бы это ни стоило. Как Лили Поттер, отдавшая жизнь за Гарри, как Молли Уизли, души не чаявшая в своих переменчивых и шаловливых детях. Большое счастье, когда в тебя верит главный человек, подаривший тебе жизнь», — комментирует результаты опроса шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

По словам Писаревой, респонденты обращают внимание на сострадательных, смелых, добрых, мудрых и любящих матерей — как, например, Муми-мама. В свою очередь, Василиса Егоровна привлекает россиян тем, что трепетно любит свою дочь Машу, верна супругу и полна внутреннего достоинства, говорит эксперт.

Большинство россиян уверены, что их мамы похожи на идеальных матерей из книг — они сравнивают родительниц с Молли Уизли, Муми-мамой и Лили Поттер.

Ранее россияне выбрали любимых зверей из книг.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами