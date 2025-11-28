Россияне назвали героинь Джоан Роулинг и Пушкина лучшими матерями в литературе

Россияне назвали героинь книг, которых считают лучшими матерями в литературе. Накануне Дня матери результатом соответствующего опроса поделились с «Газетой.Ru» книжный сервис Литрес, «Ростелеком» и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город».

Среди персонажей зарубежной литературы, по мнению респондентов, лучше всего образу идеальной матери соответствует Молли Уизли из серии книг о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг.

Ей отдали свой голос 51% пользователей. На второй строчке оказалась Муми-мама (43%) из цикла книг о Муми-троллях Туве Янссон, на третьей — еще одна героиня «поттерианы» Лили Поттер (40%). В топ-5 идеальных книжных мам также вошли героини русской классики — Василиса Егоровна Миронова (30%) из «Капитанской дочки» Александра Пушкина и графиня Ростова (15%) из «Войны и мира» Льва Толстого.

«Примеров идеальных матерей в литературе немало, объединяет их то, что они бесконечно верят в своих детей и готовы отстаивать их, чего бы это ни стоило. Как Лили Поттер, отдавшая жизнь за Гарри, как Молли Уизли, души не чаявшая в своих переменчивых и шаловливых детях. Большое счастье, когда в тебя верит главный человек, подаривший тебе жизнь», — комментирует результаты опроса шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

По словам Писаревой, респонденты обращают внимание на сострадательных, смелых, добрых, мудрых и любящих матерей — как, например, Муми-мама. В свою очередь, Василиса Егоровна привлекает россиян тем, что трепетно любит свою дочь Машу, верна супругу и полна внутреннего достоинства, говорит эксперт.

Большинство россиян уверены, что их мамы похожи на идеальных матерей из книг — они сравнивают родительниц с Молли Уизли, Муми-мамой и Лили Поттер.

Ранее россияне выбрали любимых зверей из книг.