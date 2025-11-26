Россияне выбрали любимых зверей из книг: «В топе нет ни одной собаки!»

В топе россиян оказались наиболее любимы персонажи-коты. Об этом «Газете.Ru» стало известно из совместного исследования Литрес, ВТБ и LiveLib.

Лидерами стали: Чеширский Кот (38%) из «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла; кот ученый (24%) из «Руслана и Людмилы» Александра Пушкина и кот в сапогах (23%) из «Сказок моей матушки Гусыни» Шарля Перро.

«В топе нет ни одной собаки — ни пса Шарика, ни Белого Бима Черного уха, ни Муму или Каштанки. Образ кота в мировой культуре многогранен и разнообразен — он и добрый советчик, наделенный вкрадчивой силой и мудростью, и служитель зла», — уточнила шеф-редактор «Литрес» Екатерина Писарева.

Среди самых популярных литературных персонажей в русской литературе снова оказались коты. Первое место занял милый кот Матроскин (47%), который является героем повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». Вторая строчка досталась коту Бегемоту (43%) из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», а третье место — котенку по имени Гав (37%) из одноименной книги Григория Остера.

Рейтинг любимых животных из зарубежной литературы возглавил Багира из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга (44%). Второе место заняла почтовая сова Гарри Поттера по имени Букля (30%) — верный друг мальчика-волшебника из серии романов Джоан Роулинг. Третье место снова досталось другому персонажу из «Книги джунглей» — храброму мангусту Рикки-Тикки-Тави (27%).

