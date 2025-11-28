Шаляпин прибыл в Минск на карете со словами: «Царь во дворца»

Певец и шоумен Прохор Шаляпин стал главным героем нового развлекательного шоу «Кайфовый хоккей». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

По сюжету он прибывает к «Минск‑Арене» на карете в сопровождении камердинера Мишки и погружается в мир хоккея и ведет юмористический спецрепортаж с матча КХЛ между минским «Динамо» и «Ладой».

«Царь во дворца!» – сказал Шаляпин, вылезая из кареты перед ареной.

В ходе репортажа Прохор в своем привычном иронично-царском образе изучает закулисье и делится впечатлениями от приема на матче. У хоккеистов минского «Динамо» Прохор узнает секреты хоккейного мастерства и даже заработать на яхту.

«Ну точно не работать», — ответил со смехом на последний вопрос хоккеист Егор Бориков, чем вызвал одобрение Шаляпина.

Меняя образ, артист отправился на трибуны и пообщался с болельщиками, а для одного из устроил сюрприз: один из зрителей, спевший вместе с Шаляпиным его хит, получил приглашение в ложу.

«Бахнем чайку? Бабка моя делает на травах. Забористая штучка — я имею в виду, бабка» — пошутил с болельщиком шоумен.

