На Маколея Калкина в детстве ради съемок выпустили рой пчел: «Сегодня бы не прокатило»

Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин рассказал, как в детстве на него ради съемок выпустили рой пчел. Его цитирует Daily Mail.

В возрасте 10 лет Калкин снялся в роли Томаса Джея в фильме «Моя девочка». В трагической сцене Томас Джей возвращается в лес, чтобы найти кольцо настроения главной героини, но на него нападают пчелы, и спасти мальчика не удается.

Продюсеры, говорит Калкин, на самом деле выпустили на него тысячи пчел, чтобы снять эту сцену.

«Сегодня бы это не прокатило. Мне на кончики пальцев нанесли вещество, которое пахло как пчелиная матка, поэтому их привлекали мои руки, и я был в безопасности. Мне сказали помахать руками перед лицом, чтобы пчелы прилетели и были хорошо видны в кадре», — говорит он.

Всего сделали четыре дубля с пчелами, однако актера всего один раз ужалили в шею.

«Как только крикнули «Снято!», мне подали горячую воду с мылом, чтобы я мог окунуть в нее руки и побежать в лес. Пчеловод дал мне совет: «Люди бегают быстрее, чем пчелы летают», а я думаю: «Но мне 10 лет, как думаешь, насколько быстро я бегаю?» — смеется Калкин.

В августе Маколею Калкину исполнилось 45 лет. Как менялся Маколей Калкин — смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Элтон Джон стремительно теряет зрение.