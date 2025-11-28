Суд в Балашихе снял арест с квартиры-вещдока Ларисы Долиной

Балашихинский городской суд снял арест с квартиры певицы Ларисы Долиной в Ксеньинском переулке в Москве. Об этом пишет ТАСС

Квартира, которая была вещдоком по уголовному делу о мошенничестве, принадлежащая Долиной, должна быть возвращена ей по принадлежности, огласил приговор судья Евгений Паршин.

Также признанный вещественным доказательством на этапе предварительного расследования мобильный телефон вернули свидетельнице по делу — Полине Лурье.

Лурье купила у певицы квартиру, но была обязана вернуть недвижимость Долиной. Суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под воздействием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана.

Ранее Ларисе Долиной предрекли снижение гонораров.