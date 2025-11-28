На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Зимний» вслед за «Короче» убрал «Социализацию» из программы фестиваля

Продюсер Королев: фильм «Социализация» убрали из «Зимнего» из-за творческих споров
Кит-Дебют

Фестиваль авторского кино «Зимний» вслед за фестивалем «Короче» убрал драму «Социализация» из конкурсной программы. Об этом сообщил генеральный продюсер фестиваля Максим Королев в Telegram-канале смотра.

Фильм Анны Волконской и студии «СПбГИКиТ-Дебют» сняли с конкурса в связи с существующими разногласиями между продюсерами и авторами картины.

«Однако как генеральный продюсер фестиваля авторского кино я обязан уважать позицию авторов и учитывать характер нашего смотра. В сложившейся ситуации мы не можем занять чью-либо сторону и не считаем возможным показывать на фестивале фильм с подобными противоречиями», — высказался Королев.

Продюсер также выразил сожаление о необходимости пойти на такой шаг. Он считает, что это повод для профессионального разговора в рамках деловой программы фестиваля «Зимний» в будущем.

Информация о восьмом фильме, который войдет в конкурсную программу, будет объявлена в ближайшее время.

В августе «Социализация» по тем же причинам была исключена из конкурса полнометражных дебютов фестиваля «Короче».

IV Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний» пройдет в Москве с 1 по 7 декабря.

