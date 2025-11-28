Лувр повысит цены для туристов не из Евросоюза

Цены в Лувр для туристов из стран, не входящих в ЕС, повысят на 45%

Парижский музей Лувр с января повысит стоимость входных билетов с €22 до €32 евро для туристов из стран, не входящих в Евросоюз. Об этом сообщает Associated Press.

Эту меру заявлял президент Франции Эммануэль Макрон ранее в этом году в рамках десятилетнего плана реконструкции и расширения музея.

Эти деньги пустят на капитальный ремонт здания, необходимость которого стала очевидна после кражи королевских драгоценностей 19 октября, ущерб от которой оценивается в €88 млн.

Граждане стран, не входящих в Европейский союз, должны будут платить больше с 14 января. Эту меру одобрил 27 ноября совет управляющих Лувра. Граждане Исландии, Лихтенштейна и Норвегии — стран, подписавших соглашение о Европейском экономическом пространстве, — будут освобождены от уплаты налога.

Известно, что в 2024 году Лувр посетили 8,7 миллиона человек, 77% из которых — иностранцы.

Накануне во Франции раскрыли новые подробности ограбления Лувра, которое произошло 19 октября. Газета Le Parisien со ссылкой на показания подозреваемого рассказала, что у организаторов преступления был «славянский акцент». Одному из грабителей они заказали «обычную кражу со взломом», за которую пообещали заплатить €15 тыс. Другого завербовали за день до преступления. Le Monde пишет, что преступники проникли в здание через балкон, который еще в 2021 году называли уязвимым местом.

У Лувра обнаружили прорехи в безопасности еще в 2018 году.