Надежда Бабкина призвала всех детей дарить мамам подарки на День матери

Певица Надежда Бабкина заявила в разговоре с Общественной Службой Новостей, что каждая мама заслуживает получить хороший подарок на День матери.

По словам певицы, любая мама мечтает получить от своего ребенка подарок и внимание, поэтому не стоит верить фразе: «Ничего не надо». Бабкина отметила, что об этом должны знать все дети.

«Как вашему самому близкому и дорогому человеку может ничего не быть надо? Каждая хорошая мама должна получить хороший подарок в День матери, потому что быть мамой — самая сложная профессия на свете. Ты не можешь об этой работе забыть никогда, ты всегда и везде останешься мамой», — объяснила артистка.

Она добавила, что сама надеется получить какой-нибудь подарок на День матери от своих детей и внуков.

До этого певец Прохор Шаляпин заявил, что матерей важно постоянно окружать теплом и заботой и стараться радовать каждый день, а не вспоминать о них только по праздникам. Он отметил, что чувства и яркие переживания для мам важнее, чем даже самые дорогие подарки.

