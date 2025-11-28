На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Дискотека Авария» заработает свыше 110 млн рублей в декабре

Mash: группа «Дискотека Авария» получит свыше 110 млн рублей за 20 корпоративов
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Группа «Дискотека Авария» заработает более 110 миллионов рублей за выступления минимум на 20 корпоративах в честь Нового года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно СМИ, график музыкантов настолько плотный, что у них практически нет свободного времени: в декабре у группы будет всего 11 свободных дней. Остальное время певцы проведут на частных мероприятиях и дадут большой сольный концерт.

За одно 45-минутное выступление музыканты получают 6,5 миллиона рублей при безналичной оплате. Для сравнения, в прошлом году их гонорар составлял 4,8 миллиона, а в 2023-м — 3,8 миллиона. При этом программу выступлений они принципиально не меняют.

Также Mash раскрывает райдер группы, в который входит чай, кофе, орехи, различные нарезки, цветочный мед, шоколадки, три бутылки деревенского кефира, три корочки хлеба и четыре «Доширака» — два с курицей и два с говядиной. Из аптечки — только перекись водорода.

Накануне стало известно, что певица Лариса Долина вернет стоимость украденной квартиры благодаря концертам в Дубае. Народная артистка России получит доход от новогодних выступлений, который будет эквивалентен стоимости ее пятикомнатной квартиры, потерянной из-за мошенничества.

Ранее стало известно, что «Ленфильм» требует 2,5 млн рублей с режиссера драмы «Спасти Ленинград».

