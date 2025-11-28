На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Ленфильм» требует 2,5 млн рублей с режиссера драмы «Спасти Ленинград»

Киностудия «Ленфильм» подала повторный иск к режиссеру Козлову на 2,5 млн рублей
true
true
true
close
Евгения Новоженина/РИА Новости

Киностудия «Ленфильм» подала в суд на режиссера Алексея Козлова, который задолжал почти 2,5 миллиона рублей за аренду помещения. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Арбитражный суд Петербурга зарегистрировал иск в ноябре, хотя конфликт между сторонами начался еще в 2024 году. Telegram-канал утверждает, что создатель военной драмы «Спасти Ленинград» арендовал у студии почти 600 квадратных метров для своего театра, но не выплатил долги за три месяца.

В свою защиту Козлов говорит, что за свой счет установил дорогостоящую вентиляцию в театре, на сумму, близкую к долгу. Он также отмечает, что все вопросы с руководством студии решены, и иск скоро будет отозван.

При этом Mash подчеркивает, что суд уже выносил решение в пользу «Ленфильма» по этому вопросу, но Козлов так и не погасил задолженность, поэтому студия подала иск повторно.

Режиссер Алексей Козлов является членом Академии Российского телевидения. Он живет живет и работает в Санкт‑Петербурге. Среди его проектов: «Спасти Ленинград», «Опера. Хроники убойного отдела», «Совесть» и «Всегда говори «всегда».

Ранее стало известно, что Пугачева рискует потерять «Рождественские встречи».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами