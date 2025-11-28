«Ленфильм» требует 2,5 млн рублей с режиссера драмы «Спасти Ленинград»

Киностудия «Ленфильм» подала в суд на режиссера Алексея Козлова, который задолжал почти 2,5 миллиона рублей за аренду помещения. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Арбитражный суд Петербурга зарегистрировал иск в ноябре, хотя конфликт между сторонами начался еще в 2024 году. Telegram-канал утверждает, что создатель военной драмы «Спасти Ленинград» арендовал у студии почти 600 квадратных метров для своего театра, но не выплатил долги за три месяца.

В свою защиту Козлов говорит, что за свой счет установил дорогостоящую вентиляцию в театре, на сумму, близкую к долгу. Он также отмечает, что все вопросы с руководством студии решены, и иск скоро будет отозван.

При этом Mash подчеркивает, что суд уже выносил решение в пользу «Ленфильма» по этому вопросу, но Козлов так и не погасил задолженность, поэтому студия подала иск повторно.

Режиссер Алексей Козлов является членом Академии Российского телевидения. Он живет живет и работает в Санкт‑Петербурге. Среди его проектов: «Спасти Ленинград», «Опера. Хроники убойного отдела», «Совесть» и «Всегда говори «всегда».

