Оксана Федорова о Пугачевой: «Это человек, который изменил нашу эстраду»

Телеведущая Оксана Федорова отказалась осуждать Пугачеву после отъезда из РФ
true
true
true
close
Скажи Гордеевой/YouTube (автор канала Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) признана Минюстом иностранным агентом)

«Мисс Вселенная» и ведущая «Спокойной ночи, малыши!» Оксана Федорова воздержалась в выпуске проекта «Сорян, это подкаст» от оценок поступков певицы Аллы Пугачевой, призвав публику к пониманию и непредвзятости.

«Конечно, Алла Борисовна — это мощь. Это человек, который изменил нашу эстраду. Есть безусловно вещи, которые заставляют уважать этого человека», — заявила знаменитость.

Федорова отметила, что некоторые решения артистки вызывают у нее недоумение, однако она избегает осуждения, поскольку не владеет всей информацией о мотивах ее поступков.

«Я старалась не оценивать. Мы не знаем всей полноты ситуации: почему они [Пугачева и ее супруг Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом)] так сделали. И осуждать заранее я не сторонник», — сказала она.

В то же время телеведущая обратила внимание на то, что творческий путь Пугачевой неразрывно связан с Россией.

«Мне было немножко странно, потому что именно здесь состоялось величие этой артистки, именно в России. И вот так вот продолжать отрезок своей жизни… Но я стараюсь не осуждать людей. Я не знаю, почему они так поступили. Нам непонятна вся полнота их мировоззрения», — резюмировала Федорова.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее сообщалось, что Пугачева рискует потерять «Рождественские встречи».

