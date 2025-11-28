Милохин сохраняет ИП в России, работая курьером в Дубае

Блогер Даня Милохин остается индивидуальным предпринимателем в России, несмотря на то, что уже несколько лет живет в Дубае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из налоговой инспекции.

Милохин зарегистрировал ИП в Оренбурге в 2020 году и продолжает вести его деятельность. В июле текущего года были поданы сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальный фонд РФ по обязательному пенсионному страхованию. В 2022 году блогер также сообщал о выдаче или замене паспорта Российской Федерации.

В то же время накануне в одном из своих стримов на платформе Twitch Милохин заявил, что работает курьером в ОАЭ и не планирует возвращаться в Москву в ближайшее время.

Еще несколько лет назад — до отъезда из России — Даня Милохин был одним из самых высокооплачиваемых молодых блогеров страны. Как сообщал Forbes в 2021 году, годовой доход знаменитости составлял около 110 млн рублей, а стоимость рекламы в месяц начиналась от 3 млн рублей.

Милохин покинул страну в сентябре 2022 года, когда в России еще не объявили частичную мобилизацию. Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала проверить, почему Милохин не служил в армии. СМИ сообщали, что тиктокер стоит на воинском учете в Краснодарском крае с 2018 года, и у него нет оснований для отсрочки.

После отъезда Милохин проживает в Дубае и Таиланде, а в России на его имя уже приходило несколько повесток: одну направляли в TikTok-хаус, а другую — в Анапу, где проживал его приемный отец.

