В России запретят фильмы с дискредитацией традиционных ценностей

Закон о запрете в России фильмов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, вступит в силу в следующем году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по культуре Ольгу Казакову.

«Первого марта 2026 года вступает в силу закон, который возлагает на владельцев онлайн-кинотеатров обязанность не допускать распространение аудио-визуальных произведений, содержащих дискредитацию или пропаганду отрицания традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — подчеркнула Казакова.

Депутат уточнила, что при принятии решения Минкультуры об отказе или отзыве прокатного удостоверения фильма Роскомнадзор будет направлять владельцам онлайн-кинотеатров требование прекратить распространение данного кинофильма. Выполнить это требование будет необходимо в течение суток. Это же требование будет относиться к владельцам сайтов или страниц в соцсетях, чья суточная аудитория составляет более 500 тысяч человек.

Что касается самих требований к кинолентам, Казакова сообщила, что это «понятные и разделяемые всем нашим народом ценности». Для ознакомления с ними депутат отослала к указу президента РФ №809.

До этого в России захотели привлечь полицию к защите традиционных ценностей. Как следует из проекта указа президента, который опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов, в полномочия сотрудников МВД войдет осуществление деятельности, направленной на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Ранее в Госдуме призвали проверить сериал «Беременна в 16».