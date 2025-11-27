Наталия Орейро рассказала об особенности сцен поцелуев в «Диком ангеле»

Актриса Орейро: поцелуи с Араной в «Диком ангеле» были ненастоящими

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро рассказала в интервью Надежде Стрелец об особенностях съемок сцен поцелуев в сериале «Дикий ангел», прославившем ее.

По словам Орейро, их с Факундо Араной поцелуи были ненастоящими — во время съемок они даже не были близкими друзьями.

«Все, что нужно знать о моем партнере по «Дикому ангелу» — он настоящий джентельмен. Он один из самых деликатных партнеров и прекрасный человек», — рассказала Орейро, добавив, что актер не позволил бы себе вторгаться в ее личное пространство.

Кроме того, подчеркнула Орейро, Факундо Арана даже не был в ее вкусе, потому что ей не нравились блондины.

Также Орейро рассказала о впечатлениях сына от фильма Киностудии Горького. Артистка прилетала в Россию на съемки фильма «Письмо Деду Морозу». В 2021 году артистка получила российское гражданство.

