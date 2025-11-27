На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Наталья Селезнева объяснила, почему ей отказали в роли в «Кавказской пленнице»

Актриса Селезнева лишилась роли в «Кавказской пленнице» из-за беременности
РИА Новости

Актриса Наталья Селезнева объяснила, почему режиссер Леонид Гайдай отказал ей в роли в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Новое интервью 80-летняя артистка дала в передаче «Судьба человека».

По словам Селезневой, она сама знала, что не сыграет у Гайдая — актриса должна была вскоре родить ребенка, но не могла отказаться от проб.

«Я не могла ему сказать: «Нет, я не приду на пробы, я буду рожать ребенка». Пришла, сфотографировалась и ушла», — рассказала она.

В итоге на роль Нины пригласили актрису Наталью Варлей, находившуюся в отличной спортивной форме.

Кроме того, Гайдай едва не отверг молодую артистку и до этого — на пробах к картине «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» ему показалось, что фигура Селезневой не подходит под его задачи. Тогда актриса подняла платье и продемонстрировала режиссеру подтянутую фигуру в купальнике.

Ранее стало известно, кому достанется имущество вдовы Леонида Гайдая.

