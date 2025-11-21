На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Актриса Орейро рассказала о впечатлениях сына от фильма Киностудии Горького

Фильм Киностудии Горького произвел впечатление на сына Наталии Орейро
true
true
true
close
Виктор Вытольский/РИА «Новости»

Актриса Наталия Орейро показала сыну трейлер российского новогоднего фильма «Письмо Деду Морозу», в котором сыграла одну из главных ролей. Мальчик пришел в восторг и теперь ждет премьеры, сообщила Орейро изданию «Комсомольская правда».

«Посмотрим, а потом обсудим, как важно мечтать и верить в чудо», — отметила актриса.

Орейро также рассказала, что ее сын любит смотреть кино, потому семья нередко посещает кинотеатры.

Ранее сообщалось, что лента «Письмо Деду Морозу» выйдет в прокат 27 ноября 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами