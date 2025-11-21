Актриса Орейро рассказала о впечатлениях сына от фильма Киностудии Горького

Актриса Наталия Орейро показала сыну трейлер российского новогоднего фильма «Письмо Деду Морозу», в котором сыграла одну из главных ролей. Мальчик пришел в восторг и теперь ждет премьеры, сообщила Орейро изданию «Комсомольская правда».

«Посмотрим, а потом обсудим, как важно мечтать и верить в чудо», — отметила актриса.

Орейро также рассказала, что ее сын любит смотреть кино, потому семья нередко посещает кинотеатры.

Ранее сообщалось, что лента «Письмо Деду Морозу» выйдет в прокат 27 ноября 2025 года.