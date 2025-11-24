Не знавший реальную цену «Мадонны с младенцем» мужчина продал ее за $897 тысяч

Картину итальянского художника Пьетро Перуджино продали на аукционе JS Fine Arts в Великобритании за $897 тыс. Об этом сообщила газета The Times.

Владелец несколько лет хранил картину в гараже и, по его словам, не знал ее реальной цены. Картина представителя умбрийской школы, учителя Рафаэля Санти (1483-1520) вызвала большой интерес у коллекционеров и в ходе аукциона была выкуплена анонимным частным лицом.

Новый владелец победил в ставках на картину через 15 минут после начала торгов.

В 2024 году две картины Перуджино маслом на дереве с изображениями девы Марии и Иисуса Христа с терновым венцом были приобретены на торгах Старых мастеров на аукционе Dorotheum в Вене за €739 тыс., что тогда было рекордной ценой для произведений художника.

Накануне картина нидерландского художника Винсента Ван Гога под названием «Стопки парижских романов и розы в стакане» была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $62,7 млн. Полотно приобрела искусствовед Пэтти Вонг.

Ранее сообщалось, что картина, купленная за $50 на распродаже, может быть утерянной работой художника Ван Гога.