Картина, купленная за $50 распродаже, может быть утерянной работой Ван Гога

UPI: купленная на распродаже картина за $50 может быть утерянной работой Ван Гога

Картина, купленная за $50 на гаражной распродаже, может быть утерянной работой художника Ван Гога, пишет UPI.

Нью-йоркская художественная фирма LMI Group International заявила, что ее эксперты подтвердили подлинность картины «Элимар», приобретенной за $50 на гаражной распродаже в Миннетонке, штат Миннесота. По их данным, это может быть давно утерянная работа Винсента Ван Гога.

Ранее Нидерландский музей Ван Гога уже анализировал это произведение и пришел к выводу, что оно не принадлежит кисти знаменитого художника. Решение музея было основано на «стилистических особенностях».

Согласно исследованию, Ван Гог мог создать «Элимар» в 1889 году, находясь во французской психиатрической лечебнице, где он написал такие известные работы, как «Звездная ночь».

Эксперты даже провели анализ ДНК рыжего волоса, найденного на картине. Результаты показали, что волос принадлежал мужчине, что также может указывать на связь с Ван Гогом. Если подлинность работы будет подтверждена, ее стоимость может достичь $15 млн.

Мужчина нашел на свалке картину и продал ее за $33 тысячи.