Звезду «Оппенгеймера» госпитализировали со съемок из-за ДТП с полицией Канады

Актер Хартнетт госпитализирован с травмами из-за ДТП во время съемок для Netflix
Andy Kropa/AP

Актер Джош Хартнетт, известный по фильмам «Факультет» и «Падение черного ястреба», был госпитализирован с легкими травмами после автомобильной аварии в канадском городе Сент-Джонс. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел около часа ночи во время съемок нового проекта Netflix: внедорожник, везший актера со съемочной площадки, столкнулся с патрульной машиной Королевской полиции Ньюфаундленда. Хартнетт находился на пассажирском сиденье транспортного средства.

Вместе с 59-летним водителем они были госпитализированы с незначительными травмами, после чего отпущены домой. Офицер из полицейского автомобиля также был доставлен в больницу в качестве меры предосторожности.

Актер Джош Хартнетт приобрел известность в конце 1990-х — начале 2000-х благодаря ролям в фильмах «Факультет» (1998), «Перл-Харбор» (2001) и «Падение черного ястреба» (2001). После нескольких успешных лет в Голливуде он сделал паузу в карьере из-за навязчивого внимания публики, переехал в Великобританию и женился на актрисе Тэмсин Эджертон.

В последние годы артист вернулся к активной работе: он сыграл в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер» и триллере М. Найта Шьямалана «Ловушка». В Канаде Хартнетт работал на фильмом под рабочим названием «Ньюфаундлендский проект». Подробности сюжета пока держатся в секрете, однако известно, что действие фильма разворачивается в отдалённом городке Ньюфаундленда, где происходит столкновение местного населения с таинственным морским существом.

Ранее стало известно, что «нераскаявшийся» Пи Дидди может сесть в тюрьму на 11 лет.

