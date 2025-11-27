Любовь Успенская рассказала о самом желанном подарке на День матери

Певица Любовь Успенская призналась, что на День матери не ждет от близких дорогих материальных подарков. В беседе с Общественной Службой Новостей она заявила, что ей важнее получить от своих детей и любимого человека просто доброе человеческое отношение и ощущение собственной ценности.

По словам певицы, она ни в чем не нуждается, но если дочь решит ей что-то подарить, то она будет ей благодарна. Подарки важно дарить от чистого сердца, когда есть искреннее желание, а не когда это необходимо делать из-за какого-нибудь повода, считает артистка. Материальные презенты Успенскую не радуют.

«Меня больше радует доброе и человеческое отношение, когда ты ощущаешь, что тебя любят, что тебя ценят, — заявила она. — Вот такой подарок — самый лучший лично для меня. Но другим, полагаю, хочется иного — дорогих украшений, курортов и хороших тачек».

До этого певица Катя Лель рассказала, что готовит для своей мамы нетипичный подарок на предстоящий День матери. По ее словам, она хочет преподнести в качестве презента поездку на отдых на курорт, а также технику – какую именно, звезда не уточнила.

