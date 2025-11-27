Катя Лель заявила о подготовке необычного подарка на День матери

Певица Катя Лель рассказала, что готовит для своей мамы нетипичный подарок на предстоящий День матери. По ее словам, она хочет преподнести в качестве презента поездку на отдых на курорт.

«Хочу, чтобы мама всегда была окружена заботой и ни секунды не отвлекалась на домашние заботы. Недавно я с ней путешествовала по Москве, а теперь отправлю ее отдыхать в теплые края», — рассказала артистка в беседе с Общественной Службой Новостей.

Помимо путешествия, звезда решила также преподнести родительнице технику – какую именно, она не уточнила. Певица также добавила, что старается каждый год дарить маме подарки, и в ответ от нее также регулярно получает различные сюрпризы.

До этого музыкальный критик и журналист Сергей Соседов в преддверии Дня матери рассказал, что хотел бы клонировать свою мать. Это позволило бы каждому понять, насколько она потрясающий человек, заявил он.

Ранее Прохор Шаляпин призвал россиян не дарить матерям «деньги и понты».