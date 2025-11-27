На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Катя Лель заявила о подготовке необычного подарка на День матери

Певица Катя Лель решила подарить своей матери отъезд из России
Из личного архива

Певица Катя Лель рассказала, что готовит для своей мамы нетипичный подарок на предстоящий День матери. По ее словам, она хочет преподнести в качестве презента поездку на отдых на курорт.

«Хочу, чтобы мама всегда была окружена заботой и ни секунды не отвлекалась на домашние заботы. Недавно я с ней путешествовала по Москве, а теперь отправлю ее отдыхать в теплые края», — рассказала артистка в беседе с Общественной Службой Новостей.

Помимо путешествия, звезда решила также преподнести родительнице технику – какую именно, она не уточнила. Певица также добавила, что старается каждый год дарить маме подарки, и в ответ от нее также регулярно получает различные сюрпризы.

До этого музыкальный критик и журналист Сергей Соседов в преддверии Дня матери рассказал, что хотел бы клонировать свою мать. Это позволило бы каждому понять, насколько она потрясающий человек, заявил он.

Ранее Прохор Шаляпин призвал россиян не дарить матерям «деньги и понты».

