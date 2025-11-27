На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Известный российский критик захотел клонировать свою мать

Критик Соседов заявил о желании клонировать свою мать
Пресс-служба НТВ

В преддверии Дня матери известный музыкальный критик и журналист Сергей Соседов заявил, что хотел бы клонировать свою мать. Это позволило бы каждому понять, насколько это потрясающий человек, объяснил он Общественной Службе Новостей.

По словам Соседова, его мать может дать фору любой молодой девушке, при этом она обладает острым умом, хорошим чувством юмора и умеет готовить не хуже поваров лучших мишленовских ресторанов. Он подчеркнул, что очень любит маму и считает ее главным человеком в своей жизни, а при возможности с радостью бы ее клонировал.

«Таких людей должно быть много, чтобы каждый ощутил, насколько она потрясающая! Спасибо небу за такого героя в моей жизни», — отметил критик, добавив поздравления с приближающимся праздником для всех российских матерей.

До этого певец Прохор Шаляпин заявил, что матерей важно постоянно окружать теплом и заботой, стараться радовать их каждый день, а не вспоминать о них только по праздникам. Рассуждая о том, что россиянам следует подарить своим мамам, певец подчеркнул, что нужно делать акцент на более важных вещах, чем материальные ценности, и не дарить им бриллианты и золото, так как это – «понты».

Сергей Жуков призвал россиян чаще звонить своим мамам.

