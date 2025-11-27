Валерия об использовании ИИ в музыкальной индустрии: «Правда неизбежно»

Народная артистка России Валерия заявила, что использование искусственного интеллекта (ИИ) в музыкальной сфере неизбежно. Таким мнением она поделилась с «Пятым каналом».

«Это правда неизбежно. Когда мы начинали, мы песни записывали, у нас даже не было монтажа. Две склейки на всю песню. «Автотюна» не было», — рассказала певица.

По словам Валерии, раньше пели только те, кто действительно обладал этим навыком. Однако с тех пор, как технологии начали развиваться, в музыкальной сфере начали появляться личности, полагающиеся на достижения технического прогресса больше, чем на свой талант и усердие, отметила артистка.

Певица добавила, что раньше те, кто не умел петь, просто это не делали.

В ноябре певец Shaman усомнился, что нейросети заменят живых исполнителей. По мнению артиста, люди услышат разницу между треком, сгенерированным искусственным интеллектом, и песней реального артиста.

Ранее Владимир Познер оценил, сможет ли искусственный интеллект заменить журналистов.