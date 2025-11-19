Shaman назвал разницу между певцом и ИИ

Певец Shaman заявил, что ИИ не может вложить душу в песню

Певец Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) в беседе с kp.ru усомнился, что нейросети заменят реальных исполнителей.

Дронов уверен, что люди услышат разницу между треком, сгенерированным ИИ, и песней реального артиста.

«Да, ИИ может делать достаточно симпатичные мелодии, аранжировку, видео. Но не может сделать самого главного – вложить душу. Все-таки это машина. Нейросети никогда не заменят творческих людей», – заявил певец.

Shaman понадеялся, что в мире наступит «расцвет естественного интеллекта». Однако артист добавил, что ИИ могут стать неплохим инструментом для работы с различными проектами.

«Недавно мы с моей командой сделали ролик с помощью ИИ: в нем меняются мои фотографии с самого детства до сегодняшнего времени. Получилось очень симпатично», – поделился исполнитель.

В ноябре музыкант Пол Маккартни выпустил песню без слов в знак протеста против искусственного интеллекта (ИИ). Композиция стала первым релизом артиста за последние пять лет.

Песня состоит из тихого шипения и щелчков, ее длительность составляет 2 минуты 45 секунд.

Ранее в России назвали способ для защиты писателей от ИИ.