Познер оценил, сможет ли ИИ заменить журналистов

Искусственный интеллект (ИИ) заменит телеведущих только в том случае, если слова журналистов будут прописаны заранее. Об этом НСН заявил журналист и телеведущий Владимир Познер, комментируя заявление генерального директора фонда «Академия российского телевидения» Этери Левиевой, что технологии на основе ИИ будут применять в телевидении.

«Ведущих в конце концов можно будет заменить ИИ, если заранее будет известно, что они должны говорить. Неважно, известны ведущие или неизвестны. Кроме того, тех, кто сегодня известен, завтра уже не будет, ведь мы все живые, когда-нибудь мы исчезаем. В этом случае можно будет заменить», — сказал он.

Познер подчеркнул, что ИИ никогда не сможет заменить настоящих специалистов сферы. По его словам, речь идет о тех, кто высказывает свое мнение и развивается с течением времени.

Фантаст Сергей Лукьяненко до этого говорил, что писателям важно брендировать свой стиль, чтобы защититься от копирования нейросетями на фоне развития искусственного интеллекта. Он отметил, что американские актеры уже пытались защитить свои лица от создания цифровых копий с помощью современных технологий. Однако, по его словам, в литературе сделать что-то подобное будет труднее. Лукьяненко подчеркнул, что для защиты стиля авторов нужно прибегнуть к глобальному подходу и создать согласованные международные правила.

Ранее сообщалось, что «Яндекс» начал эксперимент по проявлению сознания у искусственного интеллекта.