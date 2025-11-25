На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Иван Охлобыстин о работе с Наталией Орейро: «Не хотела никаких поблажек»

Актер Иван Охлобыстин заявил, что Орейро стойко снималась в мороз
true
true
true
close
Атмосфера кино

Актер Иван Охлобыстин в беседе с порталом «Страсти» рассказал, что съемки с уругвайской актрисой Наталией Орейро прошли прекрасно.

Охлобыстин и звезда «Дикого ангела» сыграли вместе в фильме «Письмо Деду Морозу». Актер назвал зарубежную артистку вменяемым и профессиональным человеком.

«Наше взаимодействие на площадке было очень естественным, во многом потому, что она ответственно подошла к работе: тщательно изучила сценарий и прекрасно понимала, что от нее требуется», — поделился актер.

По словам Охлобыстина, благодаря профессионализму Орейро ему не потребовались переводчики или какие-либо другие средства общения при работе с актрисой. Как отметил артист, уругвайская коллега всегда помогала партнерам существовать в кадре.

Охлобыстин также отметил стойкий характер Орейро.

«Мы все ее жалели, ведь съемки проходили в суровых условиях, но она сама не хотела никаких поблажек. Например, в Карелии она стойко стояла на морозе до самого конца, пока не был отснят кадр», — поделился Охлобыстин.

Ранее Орейро рассказала о впечатлениях сына от фильма Киностудии Горького.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами