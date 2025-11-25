Иван Охлобыстин о работе с Наталией Орейро: «Не хотела никаких поблажек»

Актер Иван Охлобыстин в беседе с порталом «Страсти» рассказал, что съемки с уругвайской актрисой Наталией Орейро прошли прекрасно.

Охлобыстин и звезда «Дикого ангела» сыграли вместе в фильме «Письмо Деду Морозу». Актер назвал зарубежную артистку вменяемым и профессиональным человеком.

«Наше взаимодействие на площадке было очень естественным, во многом потому, что она ответственно подошла к работе: тщательно изучила сценарий и прекрасно понимала, что от нее требуется», — поделился актер.

По словам Охлобыстина, благодаря профессионализму Орейро ему не потребовались переводчики или какие-либо другие средства общения при работе с актрисой. Как отметил артист, уругвайская коллега всегда помогала партнерам существовать в кадре.

Охлобыстин также отметил стойкий характер Орейро.

«Мы все ее жалели, ведь съемки проходили в суровых условиях, но она сама не хотела никаких поблажек. Например, в Карелии она стойко стояла на морозе до самого конца, пока не был отснят кадр», — поделился Охлобыстин.

