Известный американский певец объявил о смерти сына

Актер и сын известного американского певца Джексона Брауна Итан скончался в возрасте 52 лет. О смерти сына 77-летний артист объявил в соцсетях, пишет Metro.

Исполнитель хита «Running on Empty» заявил, что сына не стало утром 25 ноября.

«Он был найден без сознания в своем доме и позже скончался», — написал Джексон.

Более подробную информацию о смерти Итана он раскрывать не стал.

Мать Итана Брауна Филлис Мейджор вышла замуж за певца в 1975 году. Она совершила суицид в возрасте 30 лет в марте 1976 года, когда Итан был совсем маленьким.

Джексон Браун развивал карьеру и занимался воспитанием сына, который, в свою очередь, стал моделью и актером. Он снялся в фильме 1997 года «Хакеры» и картине с Кейт Хадсон «Модная мамочка» в 2004 году. Итан также работал диджеем и основал лейбл Spinside Records.

