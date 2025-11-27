На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Умерла мать Стаса Намина, в честь которой он взял псевдоним

Скончалась мать музыканта Стаса Намина Нами Микоян
true
true
true
close
Dmitry Rozhkov/commons.wikimedia.org

Мать музыканта Стаса Намина Нами Микоян скончалась на 98-м году жизни. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу Союза армян России.

«Еще одна печальная весть пришла этой ночью. Умерла Нами Артемовна Микоян – мать рок-музыканта и продюсера Стаса Намина», — говорится в сообщении.

Нами Микоян была историком-музыковедом и журналистом, опубликовала книгу воспоминаний «Своими глазами». В честь матери Намин взял творческий псевдоним, под которым стал известен.

Мужем Нами Микоян был Алексей Микоян — генерал-лейтенант авиации, сын крупного государственного деятеля СССР Анастаса Микояна.

Накануне в Лас-Вегасе умер звезда «Одиннадцати друзей Оушена» с полувековой карьерой Майкл ДеЛано. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Ранее стало известно, что в США скончалась 141-летняя черепаха Бабуля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами