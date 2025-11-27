Умерла мать Стаса Намина, в честь которой он взял псевдоним

Мать музыканта Стаса Намина Нами Микоян скончалась на 98-м году жизни. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу Союза армян России.

«Еще одна печальная весть пришла этой ночью. Умерла Нами Артемовна Микоян – мать рок-музыканта и продюсера Стаса Намина», — говорится в сообщении.

Нами Микоян была историком-музыковедом и журналистом, опубликовала книгу воспоминаний «Своими глазами». В честь матери Намин взял творческий псевдоним, под которым стал известен.

Мужем Нами Микоян был Алексей Микоян — генерал-лейтенант авиации, сын крупного государственного деятеля СССР Анастаса Микояна.

