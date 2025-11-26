Умер звезда «Одиннадцати друзей Оушена» с полувековой карьерой

В Лас‑Вегасе на 85‑м году жизни скончался известный актер и певец Майкл ДеЛано. Об этом сообщила его супруга Джин изданию The Hollywood Reporter.

Причиной смерти, раскрыли родственники, стал сердечный приступ. ДеЛано не стало в больнице 20 октября 2025 года.

Артиста, чье настоящее имя — Майкл Эйс Дель Фатти, родился в Вирджинии 26 ноября 1940 года. Его отец был военным летчиком, но трагически погиб еще до рождения Майкла. Актер также служил парашютистом в армии США.

В 1960 году ДеЛано начал музыкальную карьеру под псевдонимом Key Larson, подписав контракт со студией Swan Records, а в 1971-м состоялся его дебют в кино — в вестерне «Кэтлоу» с Юлом Бриннером и Леонардом Нимоем.

Среди знаковых амплуа актера: роль управляющего казино Уолша в фильме «Одиннадцать друзей Оушена», а также повторное появление в фильме «Двенадцать друзей Оушена». В его фильмографии свыше 70 проектов.

Майкл ДеЛано был женат на Джин на протяжении 28 лет. У него осталась дочь Бри, внуки Майкл и Линкольн, а также внучка Джексон.

