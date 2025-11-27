Исполнительница хита «Сигма бой» рассказала, как изменилась ее жизнь после популярности

Исполнительница хита «Сигма бой» Мария Янковская призналась в беседе с kp.ru, что перешла на онлайн-обучение из-за популярности.

Янковская призналась, что ей комфортно и удобно на онлайн-обучении. Таким образом девочка может совмещать учебу, съемки и концерты.

«Даже если я ухожу на какие-то утренние съемки или вдруг у меня гастроли, как я уже сказала, я в любое время в любом месте, в любой точке мира могу посмотреть лекции, могу сделать домашнее задание или пройти аттестацию», — поделилась артистка.

Мария Янковская — российская певица и видеоблогер, прославившаяся после записи хита «Сигма бой» осенью 2024 года. Трек попал в мировые чарты, включая Billboard, где занял 7-е место.

В этом году юной звезде исполнилось 13 лет. Свой день рождения она отпраздновала в стиле фильма «Москва слезам не верит». По ее словам, ей подарили почти все презенты из ее виш-листа, однако рыбка стала наиболее запоминающимся презентом. Артистка отметила, что ей нравится, когда ее поздравляют и делают сюрпризы.

