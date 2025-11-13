Исполнительница хита «Сигма бой» призвала поклонников не стесняться подходить к ней

Исполнительница хита «Сигма бой» Мария Янковская в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, что любит фотографироваться с фанатами.

«Когда меня встречают в торговых центрах, я иногда туда хожу, или на улице, я всегда фоткаюсь, поэтому можете подходить, не стесняйтесь»,— поделилась Янковская.

Певица также рассказала, что не встречалась c навязчивыми фанатами. Она надеется, что в ее жизни не будет сталкеров.

Мария Янковская – российская певица и видеоблогер, прославившаяся после записи хита «Сигма бой» осенью 2024 года. Трек попал в мировые чарты, включая Billboard, где занял 7-е место.

В этом году юной звезде исполнилось 13 лет. Свой день рождения она отпраздновала в стиле фильма «Москва слезам не верит». По ее словам, ей подарили почти все подарки из ее виш-листа, однако, рыбка стала наиболее запоминающимся презентом. Артистка отметила, что ей нравится, когда ее поздравляют и делают сюрпризы.

«Я люблю наблюдать за реакцией людей, когда они видят, что ты им преподнес. Но, конечно, очень приятно самой получать подарки — пусть даже маленькие, и тем не менее. Это значит, что человек подумал о тебе, захотел сделать сюрприз», — поделилась Янковская.

Ранее исполнительница хита «Сигма бой» рассказала, что хочет записать TikTok c Газмановым.