На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Евровидение» меняет правила после скандала с голосованием в Израиле

Конкурс «Евровидение» вернет голоса жюри в полуфинале
true
true
true
close
Denis Balibouse/Reuters

Конкурс песни «Евровидение» вводит новые правила голосования после скандала вокруг Израиля в мае. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Когда израильская участница Юваль Рафаэль исполнила песню «New Day Will Rise» на конкурсе, проходившем в Швейцарии, она быстро возглавила рейтинг общественного голосования, а когда были подсчитаны баллы жюри, заняла второе место после Австрии.

После этого вещательные компании Ирландии, Нидерландов, Бельгии, Испании, Исландии и Финляндии усомнились в результатах голосования и потребовали аудита. Европейский вещательный союз (EBU) проверил голосование и счел честным, но согласился изменить его правила.

«Нейтральность и честность песенного конкурса «Евровидение» имеет первостепенное значение для EBU, его членов и всех наших зрителей. Важно, чтобы справедливость конкурса всегда была защищена», — сказал директор «Евровидения» Мартин Грин.

Теперь зрители смогут отдать только по 10 голосов (вместо 20), а члены жюри вернутся к голосованию в полуфинале впервые с 2022 года, что позволит разделить голоса жюри и зрителей в финале в соотношении 50 на 50. Все члены жюри, число которых увеличили с пяти до семи, должны будут подписать официальное заявление, подтверждающее, что они будут голосовать независимо и беспристрастно. Будут также добавлены члены жюри в возрасте от 18 до 25 лет.

Помимо этого, EBU запретило участвующим в конкурсе вещательным компаниям и артистам активно участвовать в рекламных кампаниях третьих сторон, которые могут повлиять на исход голосования. Этот пункт может быть связан с тем, что власти Израиля использовали государственные аккаунты в социальных сетях, чтобы призывать аудиторию голосовать за Рафаэль.

«Песенный конкурс «Евровидение» всегда должен оставаться местом, где музыка занимает центральное место, и где нас по-прежнему по-настоящему объединяет музыка», — говорит Грин.

В сентябре EBU разослал письмо вещательным компаниям, участвующим в организации конкурса, с уведомлением о предстоящем голосовании по вопросу о допуске израильской гостелерадиокомпании Kan к трансляции мероприятия на фоне ситуации в Газе. Данное решение было обусловлено угрозами бойкота со стороны ряда европейских вещательных компаний, в том числе из Испании, Нидерландов, Ирландии, Исландии и Словении, если Израилю будет разрешено участвовать.

Конкурс «Евровидение» пройдет в мае 2026 года в Вене (Австрия). В октябре организатор «Евровидения» отложил голосование о недопуске Израиля к конкурсу.

Ранее в Китае отменили концерт японского джазмена на фоне дипломатической напряженности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами