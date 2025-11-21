«Евровидение» меняет правила после скандала с голосованием в Израиле

Конкурс песни «Евровидение» вводит новые правила голосования после скандала вокруг Израиля в мае. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Когда израильская участница Юваль Рафаэль исполнила песню «New Day Will Rise» на конкурсе, проходившем в Швейцарии, она быстро возглавила рейтинг общественного голосования, а когда были подсчитаны баллы жюри, заняла второе место после Австрии.

После этого вещательные компании Ирландии, Нидерландов, Бельгии, Испании, Исландии и Финляндии усомнились в результатах голосования и потребовали аудита. Европейский вещательный союз (EBU) проверил голосование и счел честным, но согласился изменить его правила.

«Нейтральность и честность песенного конкурса «Евровидение» имеет первостепенное значение для EBU, его членов и всех наших зрителей. Важно, чтобы справедливость конкурса всегда была защищена», — сказал директор «Евровидения» Мартин Грин.

Теперь зрители смогут отдать только по 10 голосов (вместо 20), а члены жюри вернутся к голосованию в полуфинале впервые с 2022 года, что позволит разделить голоса жюри и зрителей в финале в соотношении 50 на 50. Все члены жюри, число которых увеличили с пяти до семи, должны будут подписать официальное заявление, подтверждающее, что они будут голосовать независимо и беспристрастно. Будут также добавлены члены жюри в возрасте от 18 до 25 лет.

Помимо этого, EBU запретило участвующим в конкурсе вещательным компаниям и артистам активно участвовать в рекламных кампаниях третьих сторон, которые могут повлиять на исход голосования. Этот пункт может быть связан с тем, что власти Израиля использовали государственные аккаунты в социальных сетях, чтобы призывать аудиторию голосовать за Рафаэль.

«Песенный конкурс «Евровидение» всегда должен оставаться местом, где музыка занимает центральное место, и где нас по-прежнему по-настоящему объединяет музыка», — говорит Грин.

В сентябре EBU разослал письмо вещательным компаниям, участвующим в организации конкурса, с уведомлением о предстоящем голосовании по вопросу о допуске израильской гостелерадиокомпании Kan к трансляции мероприятия на фоне ситуации в Газе. Данное решение было обусловлено угрозами бойкота со стороны ряда европейских вещательных компаний, в том числе из Испании, Нидерландов, Ирландии, Исландии и Словении, если Израилю будет разрешено участвовать.

Конкурс «Евровидение» пройдет в мае 2026 года в Вене (Австрия). В октябре организатор «Евровидения» отложил голосование о недопуске Израиля к конкурсу.

