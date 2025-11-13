Валерий Меладзе потратил почти полмиллиона рублей на лечение в России

Певец Валерий Меладзе заплатил почти полмиллиона рублей на лечение в российских клиниках. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, на протяжении года Меладзе проходил обследования в частных медицинских центрах Москвы. Он приезжал в клиники между концертами во время большого гастрольного тура. В больницах ему предоставляли услуги консультации, сопровождения, а также делали анализы и анестезию. Это обошлось артисту в более чем 400 тысяч рублей.

В 2025 году Валерий Меладзе организовал масштабный юбилейный тур, посвященный 30-летию его карьеры и 60-летию со дня рождения. За три десятилетия на сцене он стал одним из самых известных артистов в России, а среди его хитов — «Текила-любовь», «Вопреки», «Небеса» и другие композиции.

Тур включал 16 концертов в 14 городах США, и везде были аншлаги. Наибольший отклик на его выступления получили города с большим русскоязычным населением — Майами, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Нью-Йорк.

Меладзе сейчас живет в Испании. После начала специальной военной операции в Украине он переехал туда вместе с семьей. В июне 2025 года певца заметили в Москве.

Ранее сообщалось, что Меладзе получил 22 млн рублей за выступление в Санкт-Петербурге.