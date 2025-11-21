На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Представительница Аржаковской подтвердила, что Rolls-Royce актрисы сгорел

PR-менеджер Аржаковской заявила, что будет расследование по сгоревшему автомобилю
true
true
true
close
Telegram-канал «Mash»

PR-менеджер актрисы Софьи Аржаковской Ирина в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что будет расследование по поводу сгоревшего автомобиля.

«Да, действительно сгорел автомобиль, дальнейшие разбирательства будут совершаться в правовом поле. На данный момент от дополнительных комментариев воздержимся», — рассказала Ирина.

21 ноября в час ночи в Петроградском районе Петербурга сгорел лимузин Rolls-Royce, который принадлежит компании актрисы Софьи Ская (настоящее имя Софья Андреевна Аржаковская). У автомобиля горел моторный отсек и салон. Спасатели смогли потушить иномарку только через час. В пожаре пострадавших нет.

В разговоре с «78. Новости» актриса предположила, что автомобиль могли поджечь.

По данным Telegram-канала Mash, Rolls-Royce не подлежит восстановлению. Машина находилась на платной парковке, кто-то разбил стекло и проник внутрь.

Отмечается, что на автомобиле за 2024 и 2025 год висит 28 штрафов на общую сумму 45 тыс. рублей за неоплату парковки, проезд на красный и превышение скорости.

Ранее на видео попал мощный взрыв фуры на парковке в Видном.

