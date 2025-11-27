Фадеев назвал свое главное профессиональное достижение

Продюсер и композитор Максим Фадеев заявил в беседе с РИА Новости, что его главным профессиональным достижением является песня «Отче наш».

Фадеев заявил, что гордится композицией.

«В остальном мне нечем гордиться», — поделился продюсер.

Фадеев также порассуждал, что бы изменил, если бы вернулся в прошлое. Продюсер выразил уверенность, что не пошел бы в шоу-бизнес. По словам композитора, при возможности променять прошлое, он бы изучал академическую музыку и стал дирижером.

«Писал бы классическую музыку, в чем, я уверен, у меня есть призвание и дар. Но тогда я выбрал другое. И сегодня об этом жалею», — отметил композитор.

Фадеев также считает, что пока не написал той песни, которая бы стала его «визитной карточкой».

28 апреля Фадеев сообщил, что написал музыку к молитве «Отче наш». Он поделился роликом, в котором композицию исполняют в храме. Продюсер попросил поклонников отправлять ему подобные видео с его произведением. По словам Фадеева, он также закончил «Херувимскую». Композицию исполнит хор Сретенского монастыря.

Ранее Фадеев заявил, что больше не хочет работать с артистами.