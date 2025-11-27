На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Митя Фомин ответил на слух, что сделал ремонт в квартире на 30 млн рублей

Певец Митя Фомин опроверг слух о том, что сделал ремонт в квартире за 30 млн рублей
true
true
true
close
Пресс-служба Мити Фомина

Певец Митя Фомин опроверг в беседе с kp.ru слухи о том, что стоимость ремонта в его квартире превышает 30 миллионов рублей.

Фомин уверил, что ремонт обошелся ему в разы меньше. Он объяснил, что многое сделал по бартеру. К примеру, артист не платил за производство мебели, штор и столярные работы. Как отметил артист, он не стесняется того факта, что получил услуги за рекламу.

По словам Фомина, ремонт в квартире затянулся из-за его привычки к накопительству. Исполнитель признался, что не хотел расставаться и выбрасывать старые элементы декора.

«Для меня важно почувствовать, что это было сделано для меня с душой, в этом плане я очень ламповый, олдскульный человек. И когда я ставил задачу дизайнеру улучшить интерьер, то просил ничего не выбрасывать. Она убедила, что это невозможно, но мы оставили пол, все окна, кондиционеры, которым 20 лет, часть мебели, даже ванну. Знаете почему? Потому что все хорошего качества!» — поделился артист.

Ранее сообщалось, что у Тимура Батрутдинова хотят изъять столичную недвижимость.

