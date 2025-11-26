Сергей Жуков призвал россиян чаще звонить своим мамам

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в преддверии Дня матери рассказал о своих отношениях с мамой. Он назвал ее главным человеком в своей жизни, а также призвал россиян чаще звонить своим мамам и заботиться о них.

«Мамулечек нужно беречь, потому что это самое главное сокровище, которое у нас есть. Дарите им свою любовь, не жалейте своего времени, наберите лишний раз, спросите, как у нее дела, чем она занята. Это для них очень важно», — отметил певец в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он подчеркнул, что, даже покидая родительский дом, взрослые дети должны помнить о своих родителях и подвигах, которые они совершили. Никого роднее матери в жизни не будет, подчеркнул Жуков, добавив, что готов подарить своей родительнице все сокровища мира, но той достаточно для счастья получить от сына теплые слова.

До этого певец Прохор Шаляпин заявил, что матерей важно постоянно окружать теплом и заботой, стараться радовать их каждый день, а не вспоминать о них только по праздникам. Рассуждая о том, что россиянам следует подарить своим мамам, певец подчеркнул, что нужно делать акцент на более важных вещах, чем материальные ценности, и не дарить им бриллианты и золото, так как это – «понты».

Ранее Надежда Бабкина призвала всех детей дарить мамам подарки на День матери.