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У мамы Виктории Бони начался некроз после пластики лица

Mash: мать телеведущей Бони подала иск на хирурга Иванчука после неудачной пластики

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Мать телеведущей Виктории Бони Галина Ивановна подала иск на пластического хирурга Максима Иванчука. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

До этого Иванчук делал пластику Боне, за операции он берет 20 до 250 тысяч евро. Как и у Бони, у 68-летней женщины операция прошла в клинике врача в ОАЭ. Женщине сделали липосакцию подбородка, подтяжку кожи лица и блефаропластику, однако после вмешательства остались заметные шрамы, начался некроз тканей, женщина потеряла возможность двигать шеей.

Другие врачи в ОАЭ заявили, что Галине Ивановне потребуются пересадки кожи. Сам Иванчук объяснил осложнения возрастом пациентки и гормональным сбоем, он предложил исправить сделанное бесплатно, но Боня отказалась. Сумму ущерба оценили в 195 миллионов рублей. Уточняется, что врач мог работать без лицензии хирурга, а помещения арендует у местной клиники. Если Иванчук не предоставит необходимые для официальной работы документы, ему и его ассистенту грозит уголовное преследование и лишение права заниматься медицинской деятельностью пожизненно.

Накануне Боня заявляла, что после операции у Иванчука у нее также начались проблемы с лицом.

Ранее Боня впервые показала лицо матери после неудачной пластики.

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