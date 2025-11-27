На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, как меняются киновкусы женщин с возрастом

КИОН раскрыл, что россиянки смотрят сериалы 4 часа ежедневно
Eva March/Shutterstock/FOTODOM

 Российская женщина уделяет просмотру фильмов и сериалов 4 часа ежедневно. Об этом стало известно «Газете.Ru» из исследования онлайн‑кинотеатр КИОН, посвященного Дню матери.

Аналитики выяснили, что самая вовлеченная аудитория — молодые женщины 25–34 лет, которые в выходные увеличивают время просмотра на внушительные 40 % по сравнению с буднями.

При анализе жанровых предпочтений во всех возрастных категориях (от 25 до 65+ лет) безоговорочным лидером остается комедия. Однако затем в группе 25–34 лет следом за комедией идут боевики, драма и триллеры; среди женщин 35–44 лет на втором месте оказывается драма, а затем — боевики и триллеры; в категориях 45–54 и 55–64 лет драма сохраняет вторую позицию; у зрительниц старше 65 лет боевики вновь возвращаются в топ‑3 наряду с комедией и драмой.

Детективы демонстрируют стабильную популярность, занимая пятую строчку почти во всех возрастных группах, но так и не выходя на лидирующие позиции.

Аналитики также определили список проектов, к которым женщины возвращаются повторно. Так, абсолютным фаворитом у всех групп старше 35 лет стал сериал «Виноград». Молодые женщины (25–34 года) чаще пересматривают «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным и «Почку» с Любовью Аксеновой.

Кроме того, в числе популярных тайтлов названы «Бар «Один звонок»» с Данилой Козловским, «Первый номер» с Евгением Цыгановым, а также драматический детектив «Тайга», который особенно востребован у зрительниц старше 45 лет.

