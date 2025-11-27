На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Краши» Серебряного века: кого россияне мечтают пригласить на свидание

Россияне назвали Есенина и Цветаеву главными крашами Серебряного века
Wikimedia Commons

Большинство россиян (78 %) признались, что мечтают о личной встрече с поэтами Серебряного века. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования книжного сервиса Литрес и федеральной сети магазинов «Читай‑город», посвященного 145‑летию Александра Блока.  

Среди женской аудитории лидируют Сергей Есенин и Владимир Маяковский — поэты делят первенство с одинаковым результатом в 41 % голосов. Вторую строчку занял Александр Блок (31 %), а замкнул тройку лидеров с 16 % Николай Гумилев.

У российских мужчин безусловным лидером с 48 % голосов оказалась Марина Цветаева, за ней последовала Анна Ахматова (38 %), а Зинаида Гиппиус получила 12 %, заняв третье место.

Исследование также раскрыло, что наиболее притягательны для сегодняшней аудитории стали такие качества, как бунтарство, тонкое чувствование мира и искренность. Среди внешних черт пользователям больше всего импонируют печальные, пронзительные глаза (32%), темные, либо золотые кудри (31%) и уверенный взгляд (30%).

Комментируя результаты, эксперты отмечают, что атмосфера Серебряного века — это уникальное сочетание пьянящей свободы, больших открытий и глубоких разочарований, период расцвета культуры и искусства.

«Выбранные респондентками фавориты — Маяковский и Есенин — главные бунтари и романтики того времени. Ими сложно не очароваться. Наверняка многим женщинам хочется, чтобы им писали такие пронзительные строки, как «дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг» и «вы помните, вы все, конечно, помните…» — сказали аналитики.   

Ранее стало известно, что Чеширский кот, Матроскин и Багира возглавили топ-3 любимых героев россиян.

