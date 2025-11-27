На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ раскрыли, сколько зарабатывают Дибровы на скандале с разводом

NEWS. ru: Дмитрий Дибров существенно увеличил доходы после скандала с разводом
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Развод телеведущего Дмитрия Диброва и его супруги Полины мог быть частью масштабного медийного проекта. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на мнение ряда экспертов.

Спустя череду скандалов, подчеркивает издание, Дибров вернулся на Первый канал — теперь он ведет программу «Подкаст. Лаб. Антропология». Параллельно телеведущий активно развивает соцсети и сотрудничает с певицами Катей и Волгой в джазовых проектах.

«Дмитрий полностью посвятил себя работе, а предложений у него в связи с резонансом вокруг его имени — множество», — заявляют артистки.

NEWS. ru раскрывает, что Дибров поднял свой гонорар до минимум 5 млн рублей за корпоратив, а также увеличил число коммерческих проектов в digital‑пространстве. Его супруга Полина, в свою очередь, стала чаще появляться на светских мероприятиях, а ее клуб рублевских жен превратился в прибыльный проект с годовым доходом не менее 37 млн рублей.

В то же время продюсер блогеров‑миллионников Евгений Вольтов предупреждает, что монетизация развода не эффективна в долгосрочной перспективе.

«Человек становится обладателем так называемого смешного бессмертия. Его перестают воспринимать всерьез… Рекламодатели товаров народного потребления, крупные рекламодатели к ней не пойдут», — объясняет эксперт.

Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. По словам бизнесвумен, они расстались, как цивилизованные люди, сохраняя уважение друг к другу. У модели трое детей от телеведущего: 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья.

Ранее стало известно, что Гузеева тайно развелась после 20 лет брака.

