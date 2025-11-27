На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Я плевать хотел на враждебную к нам Европу»: лидер группы «Ва-Банкъ» высказался о санкциях

Музыкант Скляр заявил, что на него не повлияли санкции
close
А.Ф. Скляр/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Лидер культовой рок-группы «Ва-Банкъ» Александр Скляр в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о своем отношении к санкциям.

«Никак не повлияли [санкции]. Я плевать хотел на враждебную к нам Европу. Мне достаточно моей Родины. Где родился, там и пригодился», — заявил Скляр.

Александр Скляр был внесен в санкционные списки Украины, Латвии, Эстонии и Канады за поддержку политики России в ходе СВО.

Ранее Виктория Дайнеко в разговоре с «Газетой.Ru» высказалась о санкциях, введенных против нее Западом.

«Мне все равно на мои санкции, на меня они никак не повлияли», — заявила Дайнеко.

В 2022 году Латвия запретила 38-летней артистке въезд в страну по фоне ее поддержки СВО. Впоследствии Дайнеко была внесена в санкционные списки Украины и Канады.

Ранее Виктор Сухоруков рассказал «Газете.Ru» о влиянии санкций Украины.

«Я у себя дома, среди своих людей. Предан и служу своему Отечеству», — заявил Сухоруков.

В 2023 году 74-летний российский актер был внесен в санкционные списки Украины на фоне поддержки СВО.

Ранее Скляр рассказал, как его подставила Богушевская.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами