«Я плевать хотел на враждебную к нам Европу»: лидер группы «Ва-Банкъ» высказался о санкциях

Музыкант Скляр заявил, что на него не повлияли санкции

Лидер культовой рок-группы «Ва-Банкъ» Александр Скляр в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о своем отношении к санкциям.

«Никак не повлияли [санкции]. Я плевать хотел на враждебную к нам Европу. Мне достаточно моей Родины. Где родился, там и пригодился», — заявил Скляр.

Александр Скляр был внесен в санкционные списки Украины, Латвии, Эстонии и Канады за поддержку политики России в ходе СВО.

Ранее Виктория Дайнеко в разговоре с «Газетой.Ru» высказалась о санкциях, введенных против нее Западом.

«Мне все равно на мои санкции, на меня они никак не повлияли», — заявила Дайнеко.

В 2022 году Латвия запретила 38-летней артистке въезд в страну по фоне ее поддержки СВО. Впоследствии Дайнеко была внесена в санкционные списки Украины и Канады.

Ранее Виктор Сухоруков рассказал «Газете.Ru» о влиянии санкций Украины.

«Я у себя дома, среди своих людей. Предан и служу своему Отечеству», — заявил Сухоруков.

В 2023 году 74-летний российский актер был внесен в санкционные списки Украины на фоне поддержки СВО.

