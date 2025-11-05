Скляр рассказал, как его подставила Богушевская

Музыкант Скляр заявил, что певица Богушевская не явилась на их совместный концерт 20 лет назад

Рок-музыкант Александр Скляр в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что его подвела певица Ирина Богушевская, не явившись 20 лет назад на совместный концерт.

«Она [Богушевская] меня жестко подставила лет 20 назад, не явившись без каких-либо объяснений на наш совместный концерт песен Вертинского в ЦДХ. Это совершенно недопустимо с точки зрения человеческих и профессиональных отношений. Тот концерт я тогда отыграл один. Я ее давно простил, но с тех пор вычеркнул из своей жизни как человека и артиста», — заявил Скляр.

Лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Скляр и певица Ирина Богушевская в 2000 году создали совместный проект «Бразильский крейсер. Странные песни А. Н. Вертинского», где исполнили хиты эстрадного артиста Вертинского. В 2001 году вышел альбом. Всего в программе представлено 17 песен, лишь одну композицию «Бразильский крейсер» Скляр и Богушевская исполняли вместе. Также в альбоме есть две песни, которые не исполнял Вертинский. Одна из них «Бал», посвященная Вертинскому, которую написала и исполняла Богушевская. Вторая — «Кандальники», которую пел Скляр из репертуара Алеши Димитриевича.

